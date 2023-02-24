Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский строит на Украине диктатуру
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«Вы фактически создаёте диктатуру, но вы тогда глупый, потому что любая диктатура заканчивается смертью диктатора — это известно, и система гибнет», — сказал он на своём канале в YouTube.
Соскин напомнил, что Зеленский в бытность шоумена неоднократно сам высмеивал действующую власть Украины.
Ранее он спрогнозировал возможность волны недовольства и свержения Зеленского с поста президента Украины после потери Киевом контроля над Артёмовском (Бахмутом).