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Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский строит на Украине диктатуру

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что попытки украинского лидера Владимира Зеленского построить в стране диктатуру приведут к смерти режима.
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский строит на Украине диктатуру
  • Gettyimages.ru

«Вы фактически создаёте диктатуру, но вы тогда глупый, потому что любая диктатура заканчивается смертью диктатора — это известно, и система гибнет», — сказал он на своём канале в YouTube.

Соскин напомнил, что Зеленский в бытность шоумена неоднократно сам высмеивал действующую власть Украины.

Ранее он спрогнозировал возможность волны недовольства и свержения Зеленского с поста президента Украины после потери Киевом контроля над Артёмовском (Бахмутом).

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