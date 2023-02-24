Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский строит на Украине диктатуру

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что попытки украинского лидера Владимира Зеленского построить в стране диктатуру приведут к смерти режима.

«Вы фактически создаёте диктатуру, но вы тогда глупый, потому что любая диктатура заканчивается смертью диктатора — это известно, и система гибнет», — сказал он на своём канале в YouTube.

Соскин напомнил, что Зеленский в бытность шоумена неоднократно сам высмеивал действующую власть Украины.

Ранее он спрогнозировал возможность волны недовольства и свержения Зеленского с поста президента Украины после потери Киевом контроля над Артёмовском (Бахмутом).