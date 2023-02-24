Зеленский заявил, что у США нет границы с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Соединённых Штатов нет границы с Россией.

Он подчеркнул, что ни одно государство не смогло бы противостоять России в одиночку.

«Наверное, США могли бы, но, к счастью, у них нет границ с Российской Федерацией», — приводит РИА Новости слова Зеленского на пресс-конференции.

У России и США есть общая водная граница в Беринговом проливе.

Ранее Зеленский заявил, что ему приходится «заставлять» канцлера Германии Олафа Шольца оказывать военную помощь Украине.