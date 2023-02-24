Зеленский заявил, что у США нет границы с Россией
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
Он подчеркнул, что ни одно государство не смогло бы противостоять России в одиночку.
«Наверное, США могли бы, но, к счастью, у них нет границ с Российской Федерацией», — приводит РИА Новости слова Зеленского на пресс-конференции.
У России и США есть общая водная граница в Беринговом проливе.
Ранее Зеленский заявил, что ему приходится «заставлять» канцлера Германии Олафа Шольца оказывать военную помощь Украине.