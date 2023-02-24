На Украине арестовали недвижимость якобы связанных с Россией предприятий на $37 млн

Офис генпрокурора Украины сообщил об аресте в Черниговской области недвижимости якобы связанных с Россией предприятий по производству тканей стоимостью более $37 млн.

«На Черниговщине по ходатайству прокуроров арестовано недвижимое имущество предприятий России более чем на 1,37 млрд гривен», — говорится в сообщении.

По данным офиса генпрокурора, предприятие закупало сырьё в Белоруссии и поставляло продукцию на рынки России и Белоруссии. Уточняется, что компанией владеет россиянин, который якобы выводил часть доходов на российские счета для финансирование группы компаний.

На Украине это расценили как финансирование «свержения конституционного строя или захвата государственной власти».

Арестованные активы готовят к передаче в Украинское национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Ранее в США призвали следить за инвестициями россиян в недвижимость из опасений обхода санкций.

На Украине заявили, что в 2022 году заблокировали $1,12 млрд активов России и Белоруссии.