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Правительство Белоруссии постановило открыть генконсульство в Санкт-Петербурге до 1 июля

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Правительство Белоруссии решило до 1 июля открыть генконсульство в Санкт-Петербурге.
Правительство Белоруссии постановило открыть генконсульство в Санкт-Петербурге до 1 июля
  • РИА Новости

Постановление Совета министров республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

«Совет министров Республики Беларусь постановляет открыть до 1 июля 2023 года генеральное консульство Республики Беларусь в Санкт-Петербурге», — отмечается в документе.

Ранее правительство Канады обратилось к канадским гражданам с призывом избегать поездок в Белоруссию в связи с ситуацией на Украине.

МИД Франции обратился к своим гражданам с аналогичными рекомендациями.

До этого в посольстве США в России призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию.

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