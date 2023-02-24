Правительство Белоруссии постановило открыть генконсульство в Санкт-Петербурге до 1 июля
- РИА Новости
Постановление Совета министров республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
«Совет министров Республики Беларусь постановляет открыть до 1 июля 2023 года генеральное консульство Республики Беларусь в Санкт-Петербурге», — отмечается в документе.
Ранее правительство Канады обратилось к канадским гражданам с призывом избегать поездок в Белоруссию в связи с ситуацией на Украине.
МИД Франции обратился к своим гражданам с аналогичными рекомендациями.
До этого в посольстве США в России призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию.