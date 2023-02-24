В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики, а также в Кировоградской области и занятых ВСУ районах Херсонской области.

Ранее в Днепропетровской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве слышны взрывы и была объявлена воздушная тревога.