В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики, а также в Кировоградской области и занятых ВСУ районах Херсонской области.
Ранее в Днепропетровской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, сообщалось, что в Киеве слышны взрывы и была объявлена воздушная тревога.