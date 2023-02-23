Марочко: командование ВСУ распорядилось увеличить число солдат на опорных пунктах

Командование ВСУ распорядилось увеличить число солдат на наблюдательных постах и опорных пунктах в зоне проведения специальной военной операции.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В красной зоне, то есть на передовых позициях, предписано увеличить численность личного состава на наблюдательных постах и опорных пунктах», — цитирует его ТАСС.

Марочко рассказал, что командование ВСУ запретило увольнительные и отпуска.

Ранее Марочко заявил, что часть украинских военных дезертируют с позиций в районе города Кременная в ЛНР в связи с наступлением российских сил.

Издание Politico сообщало, что украинские военные рассказали, что их сослуживцы из-за нехватки людей и боеприпасов иногда оставляют позиции, чтобы избежать «бессмысленной гибели».