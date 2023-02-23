Посол Келин объяснил, что Россия готова обсуждать на переговорах с Украиной

Российский посол в Великобритании Андрей Келин объяснил, что Россия готова обсуждать с Украиной в случае начала переговорного процесса.

«В первую очередь — это нормальное обращение с русскими людьми — отказ от этих идей запрета всего русского, в том числе российской культуры и выдавливания русских людей с Украины», — сказал Келин в интервью радиостанции LBC.

Вторым приоритетным условием переговорного процесса посол назвал обеспечение безопасности России, чтобы с украинской территории больше не исходили угрозы.

Келин добавил, что в данный момент украинская сторона полностью вышла из переговорного процесса.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации на Украине является защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы в её сторону никогда не исходили угрозы с территории Украины.