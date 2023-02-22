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Пасечник сообщил об отключении мобильного интернета в ЛНР из соображений безопасности

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В ЛНР отключили мобильный интернет из соображений безопасности, это вынужденная мера, заявил врио главы региона Леонид Пасечник в «Лужниках» на митинге-концерте ко Дню защитника Отечества.
Пасечник сообщил об отключении мобильного интернета в ЛНР из соображений безопасности
  • РИА Новости

«Выключение интернета — это необходимая мера, которая связана с вопросами безопасности. Если бы мы в своё время не приняли такое решение и не отключили мобильный интернет, это могло бы привести к достаточно неприятным ситуациям в виде обстрелов», — цитирует его ТАСС.

Пасечник уточнил, что интернет включат, как только это будет безопасно.

Ранее на стадионе «Лужники» начался митинг-концерт, посвящённый Дню защитника Отечества.

Также сообщалось, что станция метро «Спортивная» в Москве оцеплена сотрудниками правоохранительных органов перед мероприятием.

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