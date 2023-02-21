В Минобороны заявили о намерении в кратчайшие сроки выполнить заявки на боеприпасы

В Минобороны России заявили, что заявки на боеприпасы для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки.

«Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет», — цитирует ведомство ТАСС.

В министерстве уточнили, что с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов было поставлено 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, 10 171 боеприпас для крупнокалиберной ствольной артиллерии и миномётов и 980 боеприпасов для танков.

«С 25 февраля уже начнутся поставки боеприпасов всей номенклатуры в соответствии с поданной заявкой на март. Всего же за прошлый год потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140% от полученных заявок. Это наш приоритет», — добавили в министерстве.

Третьего февраля на сайте российского журнала «Военная мысль», выпускаемого Минобороны, появилась информация, что в России есть планы по созданию комбинированного комплекса по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.