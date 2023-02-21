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На Украине сообщили о назначении двух новых заместителей министра обороны страны

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Кабинет министров Украины назначил Виталия Дейнегу и Андрея Шевченко заместителями министра обороны страны.
На Украине сообщили о назначении двух новых заместителей министра обороны страны
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представителя украинского кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Отмечается, что Дейнега назначен заместителем по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Шевченко станет заместителем по вопросам европейской интеграции.

5 февраля глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Алексей Резников будет переведён с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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