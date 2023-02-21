Минобороны Белоруссии: ВСУ сосредоточили значительную группировку на границе
- AP
«В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии», — приводит его слова пресс-служба Минобороны Белоруссии.
Ревенко отметил, что вероятность возникновения вооружённых провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остаётся высокой.
В конце декабря в Минобороны Белоруссии сообщили, что Минская военная комендатура проводит комплекс проверочных мероприятий по переводу военнослужащих с мирного на военное время.