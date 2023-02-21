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Минобороны Белоруссии: ВСУ сосредоточили значительную группировку на границе

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Украина сосредоточила значительную группировку войск на границе с Белоруссией. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.
Минобороны Белоруссии: ВСУ сосредоточили значительную группировку на границе
  • AP

«В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии», — приводит его слова пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Ревенко отметил, что вероятность возникновения вооружённых провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остаётся высокой.

В конце декабря в Минобороны Белоруссии сообщили, что Минская военная комендатура проводит комплекс проверочных мероприятий по переводу военнослужащих с мирного на военное время.

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