Минобороны Белоруссии: ВСУ сосредоточили значительную группировку на границе

Украина сосредоточила значительную группировку войск на границе с Белоруссией. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.

«В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии», — приводит его слова пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Ревенко отметил, что вероятность возникновения вооружённых провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остаётся высокой.

В конце декабря в Минобороны Белоруссии сообщили, что Минская военная комендатура проводит комплекс проверочных мероприятий по переводу военнослужащих с мирного на военное время.