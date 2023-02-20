Суд в ДНР рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ

На закрытом судебном заседании в Макеевке в Донецкой Народной Республике рассмотрели административное дело несовершеннолетней жительницы Донбасса, которая направляла СБУ координаты мест дислокации российских военнослужащих.

Об этом информирует РИА Новости.

«Девушка выявляла места, где расквартированы российские военные, и направляла информацию с привязками к местности в проукраинские нацистские группы в интернете», — рассказали агентству в суде.

По словам собеседника агентства, в своих сообщениях несовершеннолетняя также призывала наносить артиллерийские удары по переданным координатам.

Девушку поместят в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Ростовской области.

Ранее в Херсонской области был задержан наводчик украинских войск.