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Суд в ДНР рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ

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На закрытом судебном заседании в Макеевке в Донецкой Народной Республике рассмотрели административное дело несовершеннолетней жительницы Донбасса, которая направляла СБУ координаты мест дислокации российских военнослужащих.
Суд в ДНР рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Девушка выявляла места, где расквартированы российские военные, и направляла информацию с привязками к местности в проукраинские нацистские группы в интернете», — рассказали агентству в суде.

По словам собеседника агентства, в своих сообщениях несовершеннолетняя также призывала наносить артиллерийские удары по переданным координатам.

Девушку поместят в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Ростовской области.

Ранее в Херсонской области был задержан наводчик украинских войск.

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