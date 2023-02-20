Санду утверждает, что Молдавия достигла диверсификации поставок газа
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Об этом она сказала на сессии Парламентской ассамблеи «Евронест».
«Впервые в истории Молдавия больше не зависит от одного источника поставок природного газа», — цитирует Санду ТАСС.
Она поблагодарила западных партнёров, которые помогли финансировать такие возможности Молдавии.
В январе в Кишинёве сообщили, что Молдавия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза из-за рисков не получить газ из России.