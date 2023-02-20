Санду утверждает, что Молдавия достигла диверсификации поставок газа

Молдавский президент Майя Санду утверждает, что республика смогла достичь диверсификации поставок природного газа.

Об этом она сказала на сессии Парламентской ассамблеи «Евронест».

«Впервые в истории Молдавия больше не зависит от одного источника поставок природного газа», — цитирует Санду ТАСС.

Она поблагодарила западных партнёров, которые помогли финансировать такие возможности Молдавии.

В январе в Кишинёве сообщили, что Молдавия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза из-за рисков не получить газ из России.