Командир группы спецназа Злой заявил о стабильно напряжённой ситуации в Энергодаре

Командир группы спецназначения в городе Степан Лопатин с позывным Злой сообщил, что ситуация в Энергодаре и его окрестностях остаётся стабильно напряжённой, фиксируются постоянные обстрелы со стороны украинских военных.

По его словам, город можно назвать «красной зоной», так как до линии соприкосновения с ВСУ примерно 5 км.

«Обстановка стабильно напряжённая. Прилёты идут постоянно: это и артиллерия работает, и разные «гостинцы» нам приносят на дронах, сбрасывают их», — приводит РИА Новости заявление Лопатина.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что пригород Энергодара подвергся обстрелу со стороны ВСУ, Запорожская АЭС не пострадала.