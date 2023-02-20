Командир группы спецназа Злой заявил о стабильно напряжённой ситуации в Энергодаре
- РИА Новости
По его словам, город можно назвать «красной зоной», так как до линии соприкосновения с ВСУ примерно 5 км.
«Обстановка стабильно напряжённая. Прилёты идут постоянно: это и артиллерия работает, и разные «гостинцы» нам приносят на дронах, сбрасывают их», — приводит РИА Новости заявление Лопатина.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что пригород Энергодара подвергся обстрелу со стороны ВСУ, Запорожская АЭС не пострадала.