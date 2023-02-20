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В Харьковской области ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27

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Истребительная авиация ВКС России в ходе воздушного боя в Харьковской области сбила самолёт Су-27 украинской армии.
В Харьковской области ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27
  • РИА Новости

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сводке военного ведомства в Telegram.

Ранее авиацией ВКС России в районе населённого пункта Терновка Запорожской области был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ.

9 февраля стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт Су-25 в районе Херсона.

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