В Харьковской области ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27

Истребительная авиация ВКС России в ходе воздушного боя в Харьковской области сбила самолёт Су-27 украинской армии.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сводке военного ведомства в Telegram.

Ранее авиацией ВКС России в районе населённого пункта Терновка Запорожской области был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ.

9 февраля стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт Су-25 в районе Херсона.