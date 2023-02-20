Узнать больше

Сенатор Цеков назвал провокационным визит Байдена в Киев

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал встречу президента США Джо Байдена в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Сенатор Цеков назвал провокационным визит Байдена в Киев
  • AP
  • © Evan Vucci

«Мне кажется, они хотят показать, что вот такие они смелые, решительные и ничего не боятся. В том числе и не боятся обострения ситуации. Показать якобы поддержку Зеленскому и Украине. Абсолютно провокационное решение», — сказал сенатор.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден прибыл в Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения СМИ о визите президента США Джо Байдена на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить