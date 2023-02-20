Сенатор Цеков назвал провокационным визит Байдена в Киев
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«Мне кажется, они хотят показать, что вот такие они смелые, решительные и ничего не боятся. В том числе и не боятся обострения ситуации. Показать якобы поддержку Зеленскому и Украине. Абсолютно провокационное решение», — сказал сенатор.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден прибыл в Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения СМИ о визите президента США Джо Байдена на Украину.