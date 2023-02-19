Зеленский утвердил решение СНБО Украины о санкциях в отношении 333 граждан России

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 граждан России.

Как передаёт РИА Новости, среди них финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры Альфа-банка.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — сказано в тексте указа на сайте офиса украинского лидера.

12 февраля Зеленский ввёл в действие решение СНБО Украины о применении санкций в отношении 200 лиц, связанных с Россией.