Депутат Рады Кравчук сообщил, что Украина не примет участия в предстоящей сессии ПА ОБСЕ
- Legion-Media
«Мы не будем принимать участие в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи, ни в каких», — цитирует его РИА Новости.
При этом Кравчук добавил, что украинская делегация приедет в Вену с целью проведения переговоров с партнёрами Киева.
Ранее стало известно, что делегация России примет участие в заседании ПА ОБСЕ в феврале.
Также о планах участвовать в заседании ПА ОБСЕ сообщали власти Белоруссии.