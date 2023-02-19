Депутат Рады Кравчук сообщил, что Украина не примет участия в предстоящей сессии ПА ОБСЕ

Депутат Верховной рады Евгений Кравчук сообщил, что украинская делегация не будет участвовать в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится с 23 по 24 февраля.

«Мы не будем принимать участие в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи, ни в каких», — цитирует его РИА Новости.

При этом Кравчук добавил, что украинская делегация приедет в Вену с целью проведения переговоров с партнёрами Киева.

Ранее стало известно, что делегация России примет участие в заседании ПА ОБСЕ в феврале.

Также о планах участвовать в заседании ПА ОБСЕ сообщали власти Белоруссии.