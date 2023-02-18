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Бывший советник Пентагона Макгрегор рассказал о массово покидающих позиции бойцах ВСУ

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Военные ВСУ массово покидают свои позиции на передовой, из-за чего подвергаются казням и пыткам со стороны Службы безопасности Украины.

Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube.

По его словам, в украинской армии много дезертиров.

«СБУ вылавливает их и отправляет обратно на фронт. Часть из них подвергается демонстративным пыткам и казням», — передаёт его слова РИА Новости.

Макгрегор также сообщил о развале узлов обороны ВС Украины на южном направлении СВО.

6 февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что часть украинских военных дезертируют с позиций в районе города Кременная в ЛНР в связи с наступлением российских сил.

Украинские военные рассказали, что их сослуживцы из-за нехватки людей и боеприпасов иногда оставляют позиции, чтобы избежать «бессмысленной гибели».

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