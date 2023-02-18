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Генпрокуратура Украины сообщила о подготовке к суду над российским лётчиком

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На Украине проходит подготовка к суду над российским лётчиком, чей самолёт сбили в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе украинской Генпрокуратуры.
Генпрокуратура Украины сообщила о подготовке к суду над российским лётчиком
  • РИА Новости

В публикации надзорного органа в соцсети отмечается, что самолёт был сбит 5 марта прошлого года, после чего лётчик приземлился на территории частного дома в Чернигове.

Украинская сторона обвиняет россиянина якобы в расправе над местным жителем.

Генпрокуратура не привела доказательств и других подробностей произошедшего.

Ранее стало известно, что на Украине заочно предъявили обвинение военному корреспонденту и руководителю проекта WarGonzo Семёну Пегову.

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