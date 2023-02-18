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РИА Новости: под Угледаром ВСУ применили боеприпас с отравляющим веществом

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Украинские военные применили по российским позициям под населёнными пунктами Урожайное и Великая Новосёловка боеприпас с отравляющим веществом, сообщает РИА Новости со ссылкой на российских военных.
РИА Новости: под Угледаром ВСУ применили боеприпас с отравляющим веществом
  • РИА Новости

«Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появилось два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», — говорится в сообщении.

В результате двое бойцов получили ожоги лёгких.

Также у пострадавших наблюдаются рвота и раздражение слизистых.

6 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные на Артёмовском и Угледарском направлениях сбрасывают химическое оружие с беспилотников.

Следователи СК России расследуют факты применения химоружия украинскими боевиками.

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