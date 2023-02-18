РИА Новости: под Угледаром ВСУ применили боеприпас с отравляющим веществом
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«Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появилось два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», — говорится в сообщении.
В результате двое бойцов получили ожоги лёгких.
Также у пострадавших наблюдаются рвота и раздражение слизистых.
6 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные на Артёмовском и Угледарском направлениях сбрасывают химическое оружие с беспилотников.
Следователи СК России расследуют факты применения химоружия украинскими боевиками.