РИА Новости: под Угледаром ВСУ применили боеприпас с отравляющим веществом

Украинские военные применили по российским позициям под населёнными пунктами Урожайное и Великая Новосёловка боеприпас с отравляющим веществом, сообщает РИА Новости со ссылкой на российских военных.

«Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появилось два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», — говорится в сообщении.

В результате двое бойцов получили ожоги лёгких.

Также у пострадавших наблюдаются рвота и раздражение слизистых.

6 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные на Артёмовском и Угледарском направлениях сбрасывают химическое оружие с беспилотников.

Следователи СК России расследуют факты применения химоружия украинскими боевиками.