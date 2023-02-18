РИА Новости: украинскую женщину-снайпера ликвидировали в ЛНР

Украинскую женщину-снайпера, участвовавшую в боевых действиях, ликвидировали в ЛНР.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира разведвзвода ВДВ.

Отмечается, что во время штурма российские снайперы ликвидировали украинскую снайперскую пару.

«Непосредственно после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов было обнаружено, что снайпером является женщина около 35 лет», — говорится в сообщении.

Ранее полицейские обнаружили оружие и более 1 тыс. боеприпасов на бывших позициях ВСУ в ЛНР.

Также сообщалось, что российские войска уничтожили до 80 бойцов ВСУ на Купянском направлении.