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Барбашов: Киев планирует выдать убитых ВСУ жителей Снигирёвки за жертв армии России

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Глава российской администрации Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что Киев готовит провокацию в подконтрольной ему Снигирёвке, планируя представить убитых в результате украинских обстрелов мирных жителей за жертв российских вооружённых сил.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мирных жителей города Снигирёвки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований, пытаются выдать за жертв российской армии», — сказал Барбашов.

По его словам, поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора. В нём прокурор рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан, погибших в то время, когда город находился под контролем российской армии.

Ранее сообщалось, что ВСУ превращают Снигирёвку в укрепрайон, минируя поля и дороги.

Также Следственный комитет России установит обстоятельства подготовки Киевом при поддержке Запада провокации в отношении России.

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