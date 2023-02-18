Барбашов: Киев планирует выдать убитых ВСУ жителей Снигирёвки за жертв армии России
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мирных жителей города Снигирёвки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований, пытаются выдать за жертв российской армии», — сказал Барбашов.
По его словам, поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора. В нём прокурор рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан, погибших в то время, когда город находился под контролем российской армии.
Ранее сообщалось, что ВСУ превращают Снигирёвку в укрепрайон, минируя поля и дороги.
Также Следственный комитет России установит обстоятельства подготовки Киевом при поддержке Запада провокации в отношении России.