Узнать больше

Экс-офицер разведки США Риттер призвал Зеленского понять позицию России ради переговоров

Короткая ссылка
Офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер призвал президента Украины Владимира Зеленского понять позицию России относительно конфликта, чтобы ускорить начало переговорного процесса.
Экс-офицер разведки США Риттер призвал Зеленского понять позицию России ради переговоров
  • Gettyimages.ru

Об этом Риттер сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он подчеркнул, что переговоры невозможны, когда стороны не понимают друг друга и говорят «на разных языках».

«В какой-то момент Зеленскому придётся научиться говорить по-русски, я не имею в виду буквально, необходимо понять позицию Москвы», — цитирует Риттера РИА Новости.

По мнению экс-офицера, только в таком случае возможен запуск переговорного процесса.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Владимиру Зеленскому, который не хочет вести переговоры с Россией, и не нужно будет этого делать — ему скажут, что подписать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить