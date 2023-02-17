Экс-офицер разведки США Риттер призвал Зеленского понять позицию России ради переговоров

Офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер призвал президента Украины Владимира Зеленского понять позицию России относительно конфликта, чтобы ускорить начало переговорного процесса.

Об этом Риттер сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он подчеркнул, что переговоры невозможны, когда стороны не понимают друг друга и говорят «на разных языках».

«В какой-то момент Зеленскому придётся научиться говорить по-русски, я не имею в виду буквально, необходимо понять позицию Москвы», — цитирует Риттера РИА Новости.

По мнению экс-офицера, только в таком случае возможен запуск переговорного процесса.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Владимиру Зеленскому, который не хочет вести переговоры с Россией, и не нужно будет этого делать — ему скажут, что подписать.