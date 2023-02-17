Арестович заявил, что украинцы на самом деле являются русскими

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение, что украинцы на самом деле являются русскими. По его словам, Москва «незаконно» присвоила себе название «Русь».

По его словам, присвоение Москвой названия «Русь» более трёх веков назад стало «главной в мировой истории кражей».

«Ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы конкурируем. Мы здесь русские на самом деле», — приводит РИА Новости заявление Арестовича.

Он добавил, что «Московия» якобы украла у Киева этот бренд.

Ранее Арестович сообщил, что люди, которые называют русский язык «языком агрессора», испытывают «психологические отклонения».