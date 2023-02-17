Арестович заявил, что украинцы на самом деле являются русскими
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По его словам, присвоение Москвой названия «Русь» более трёх веков назад стало «главной в мировой истории кражей».
«Ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы конкурируем. Мы здесь русские на самом деле», — приводит РИА Новости заявление Арестовича.
Он добавил, что «Московия» якобы украла у Киева этот бренд.
Ранее Арестович сообщил, что люди, которые называют русский язык «языком агрессора», испытывают «психологические отклонения».