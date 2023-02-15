Захарова прокомментировала высылку из Эстонии организатора акций «Бессмертного полка»
Ранее департамент полиции и пограничной охраны Эстонии по предложению полиции безопасности аннулировал долгосрочный вид на жительство Сергея Чаулина и выслал его из страны.
Захарова подчеркнула, что в «демократической» Эстонии не принимаются попытки отстаивания права на сохранение исторической памяти.
«Националистические круги, в том числе Эстонии, уже много лет насаждают искажённую интерпретацию исторических событий XX века, направленную на поддержание русофобского курса и обеление нацистских преступников», — написала она в Telegram.
Ранее президент Эстонии Алар Карис отозвал с должности посла в России Маргуса Лайдре.
Также в Эстонии допустили высылку православного митрополита в случае публичной поддержки России.