Захарова прокомментировала высылку из Эстонии организатора акций «Бессмертного полка»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала высылку из Эстонии организатора акций «Бессмертного полка» Сергея Чаулина с русофобским курсом, которого придерживается страна.

Ранее департамент полиции и пограничной охраны Эстонии по предложению полиции безопасности аннулировал долгосрочный вид на жительство Сергея Чаулина и выслал его из страны.

Захарова подчеркнула, что в «демократической» Эстонии не принимаются попытки отстаивания права на сохранение исторической памяти.

«Националистические круги, в том числе Эстонии, уже много лет насаждают искажённую интерпретацию исторических событий XX века, направленную на поддержание русофобского курса и обеление нацистских преступников», — написала она в Telegram.

Ранее президент Эстонии Алар Карис отозвал с должности посла в России Маргуса Лайдре.

Также в Эстонии допустили высылку православного митрополита в случае публичной поддержки России.