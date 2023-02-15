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ВСУ лишились миномётов под Кременной из-за случайного взрыва

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Украинские военные лишились миномётов под Кременной из-за случайного взрыва, после этого на позициях начался пожар.
ВСУ лишились миномётов под Кременной из-за случайного взрыва
  • AP
  • © Libkos

В районе села Торского (22 км к западу от Кременной) 11 февраля был нанесён артиллерийский удар по позициям 105-й бригады территориальной обороны. 

По данным RT, подразделение бригады, укомплектованное мобилизованными без боевого опыта из Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, было направлено на проведение разведки боем в районе административной границы ДНР и ЛНР.

Во время стрельбы из французского миномёта MO-120-RT61 в стволе одного из орудий разорвалась мина, после чего на позициях начался пожар. Предположительно, сдетонировала мина калибра 120 мм, хранившаяся с нарушением требований безопасности.

Дым от пожара на позициях 105-й бригады территориальной обороны был замечен с воздуха оператором беспилотника «Орлан-30», после чего координаты батареи были уточнены и по позициям нанесли артиллерийский удар.

После удара орудий «Гиацинт-Б» по позициям украинских военных сдетонировали другие боеприпасы, привезённые на позиции для стрельбы. Взрывом и осколками от мин были повреждены бронеавтомобили HMMWV и два пикапа, на которых украинские военные приехали к месту стрельбы.

Выжившие бойцы территориальной обороны с тяжёлыми ранениями были вынуждены добираться на исходные позиции по глубокому снегу и позднее были госпитализированы с серьёзными обморожениями конечностей.

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