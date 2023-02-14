Боец батальона «Восток», блогер Андрей Рахов погиб в районе Угледара в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на добровольца, публициста Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский.

По его словам, Рахов погиб в результате взрыва мины во время выполнения боевой задачи.

Отмечается, что Рахов рассказывал о службе в батальоне «Восток» в своём Telegram-канале.

Ранее командир бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные после неудачи под Угледаром обстреляли из HIMARS командный пункт бригады, в результате атаки погиб офицер штаба.