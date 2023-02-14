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РИА Новости: в зону СВО прибыли модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К

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Модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К появились в зоне спецоперации.

Об этом сообщает РИА Новости.

Экипажи осваивают технику на полигонах в Запорожской области.

«Поступила новая техника — БРМ-1К... Все нюансы уже изучили, и бьёт она точно: куда навёл — туда и попал», — рассказал один из военных.

Ранее в «Ростехе» заявили, что в России завершены испытания гранат для защиты от управляемых ракет. Также сообщалось, что серийное производство АК-12, доработанного с учётом СВО, стартует в 2023 году.

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