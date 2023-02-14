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Марочко: иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове и области.

Он заявил, что в пункты постоянной дислокации украинских подразделений, расположенных в Харькове и области, прибывают иностранные граждане.

По словам Марочко, как передаёт РИА Новости, прибыли англоязычные граждане и люди, разговаривающие на французском, немецком и польском языках.

«Европейцы были одеты в гражданскую одежду, но имели одинаковые армейские рюкзаки», — добавил он.

10 февраля в российском Минобороны сообщили, что ВС России завершили освобождение населённого пункта Двуречное в Харьковской области.

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