Пригожин рассказал о подбитом Су-24, на котором он ранее летал
Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба.
«Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника», — сказал он.
По его словам, пилоту удалось посадить горящий самолёт и полностью выполнить боевое задание. Он добавил, что техники проводят ремонт самолёта.
Ранее Пригожин сообщил о брошенных в Артёмовске телах наёмников, участвовавших в боевых действиях на стороне Киева.
Также он заявил, что ожесточённые бои в Артёмовске ведутся за каждый дом и улицу.