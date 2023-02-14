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Пригожин рассказал о подбитом Су-24, на котором он ранее летал

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о подбитом над Артёмовском (Бахмутом) в ДНР бомбардировщике Су-24, на котором он ранее летал.

Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба. 

«Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника», — сказал он.

По его словам, пилоту удалось посадить горящий самолёт и полностью выполнить боевое задание. Он добавил, что техники проводят ремонт самолёта.

Ранее Пригожин сообщил о брошенных в Артёмовске телах наёмников, участвовавших в боевых действиях на стороне Киева.

Также он заявил, что ожесточённые бои в Артёмовске ведутся за каждый дом и улицу.

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