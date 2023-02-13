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Вице-спикер парламента сообщил, что новое правительство Молдавии могут утвердить 16 февраля

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Вице-спикер молдавского парламента Михай Попшой в эфире телеканала TV8 сообщил, что новое правительство Молдавии могут утвердить в четверг, 16 февраля.

По его словам, сегодня состоялись переговоры с кандидатом в премьер-министры страны.

Участники задали ему вопросы в различных сферах, включая экономику, национальную безопасность и европейскую интеграцию, добавил Попшой.

«И мы уверены, что в кратчайшие сроки — скорее всего, в четверг — нам удастся представить правительство», — приводит его слова РИА Новости.

10 февраля президент Молдавии Майя Санду приняла отставку правительства республики во главе с премьером Натальей Гаврилицей.

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