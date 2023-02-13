Вице-спикер парламента сообщил, что новое правительство Молдавии могут утвердить 16 февраля
По его словам, сегодня состоялись переговоры с кандидатом в премьер-министры страны.
Участники задали ему вопросы в различных сферах, включая экономику, национальную безопасность и европейскую интеграцию, добавил Попшой.
«И мы уверены, что в кратчайшие сроки — скорее всего, в четверг — нам удастся представить правительство», — приводит его слова РИА Новости.
10 февраля президент Молдавии Майя Санду приняла отставку правительства республики во главе с премьером Натальей Гаврилицей.