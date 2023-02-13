В Минске заявили, что Белоруссия и Венгрия не поддерживают накачку Украины оружием
- AP
«Во многом наши подходы с венгерскими партнёрами совпадают. Обе страны не поддерживают накачку оружием зоны конфликта и выступают за мирное урегулирование ситуации», — приводит его слова после встречи с коллегой из Венгрии Петером Сийярто РИА Новости.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее подчеркнул, что перспективы мира будут ближе, если западные страны перестанут вооружать Украину.
В январе замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что западная военная техника, поступающая на Украину нарастающим потоком, будет «буквально перемолота».