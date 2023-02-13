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Мэр Кличко сообщил, что Франция передала Киеву две солнечные электростанции

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Франция передала Киеву две солнечные электростанции стоимостью €250 тыс., сообщил мэр города Виталий Кличко.
Мэр Кличко сообщил, что Франция передала Киеву две солнечные электростанции
  • Gettyimages.ru

«Сегодня Киев получил две уникальные солнечные электростанции от ведущего французского производителя фотоэлектрических панелей Roy Group Energy», — написал Кличко в Telegram.

Ранее Минобороны сообщало, что российские военные нанесли массированные высокоточные удары ракетами и беспилотниками по объектам украинской энергетики.

10 февраля воздушную тревогу дважды за день объявили на всей территории Украины.

В Одесской области начались экстренные отключения света.

Также стало известно, что энергетический объект попал под обстрел в Ивано-Франковской области Украины.

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