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МО: на Краснолиманском направлении пресечена контратака четырёх штурмовых групп

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Российские войска пресекли контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении в районе Кременной, потери украинских военных составили более 40 человек.
МО: на Краснолиманском направлении пресечена контратака четырёх штурмовых групп
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка четырёх штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населённых пунктов Площанка, Голиково и Кременная Луганской Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три бронеавтомобиля», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что ВС России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Павловки в Донецкой Народной Республике.

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