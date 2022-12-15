МО: на Краснолиманском направлении пресечена контратака четырёх штурмовых групп
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Краснолиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка четырёх штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населённых пунктов Площанка, Голиково и Кременная Луганской Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три бронеавтомобиля», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что ВС России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Павловки в Донецкой Народной Республике.