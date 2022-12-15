МО: на Краснолиманском направлении пресечена контратака четырёх штурмовых групп

Российские войска пресекли контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении в районе Кременной, потери украинских военных составили более 40 человек.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка четырёх штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населённых пунктов Площанка, Голиково и Кременная Луганской Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три бронеавтомобиля», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что ВС России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Павловки в Донецкой Народной Республике.