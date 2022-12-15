В ДНР заявили, что за 10 месяцев 2022 года в Донбассе погибли более 4500 мирных жителей
15 декабря 2022

В ДНР заявили, что за 10 месяцев 2022 года в Донбассе погибли более 4500 мирных жителей

15 декабря 2022 | 14:34

В ДНР заявили, что за 10 месяцев 2022 года в Донбассе погибли более 4500 мирных жителей

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Заместитель главы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Наталья Шуткина заявила, что из-за применения украинской стороной западного оружия число жертв в ДНР выросло в четыре раза. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Харцызске.

На пресс-конференции «Применение западного вооружения против мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса» Шуткина рассказала, что начиная с 17 февраля 2022 года погибли 4527 мирных жителей, среди них — 154 ребёнка. Ещё 4317 человек получили ранения, из них 274 — дети.

«С началом поставок вооружения Украине странами НАТО военный террор приобрёл запредельные масштабы. Мы фиксируем четырёхкратное увеличение жертв среди мирных граждан и трёхкратное увеличение разрушений гражданских объектов: жилищ, социальной, производственной и критической инфраструктуры», — заявила Шуткина.

Она добавила, что практически ежедневно против мирного населения Донбасса ВСУ используют натовские артиллерийские системы 155 калибра и реактивные системы залпового огня.

Ранее мэр Донецка заявил, что 15 декабря город подвергся самому мощному с 2014 года массированному обстрелу.