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Посла России вызвали в молдавский МИД в связи со словами Захаровой о Санду

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Посла России в Кишинёве Олега Васнецова вызвали в молдавский МИД в связи со словами официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о президенте Молдавии Майе Санду.

Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел республики Нику Попеску в эфире Jurnal TV.

«После последних заявлений госпожи Захаровой посол России был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста из-за прямых оскорблений президента Молдавии», — цитирует его РИА Новости.

Как пишет агентство, спикер российского МИД прокомментировала новый кодекс о выборах в Молдавии, заявив, что Россия призывает Кишинёв проявить здравый смысл и не предпринимать действий, способных обострить ситуацию в республике, нанести ущерб отношениям с Москвой и ущемлять интересы русскоязычных граждан Молдавии. Кроме того, Захарова допустила, что Санду врала во время избирательной кампании на пост президента, обещая защищать права нацменьшинств.

Ранее Захарова заявила, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по аналогии с Украиной.

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