Мэр Горловки: ВСУ обстреляли здание Мичуринской исправительной колонии

Украинские военные обстреляли здание Мичуринской исправительной колонии в Горловке, в результате обстрела повреждено общежитие, почта и кровля колонии.

Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«В результате обстрела Мичуринской исправительной колонии (Никитовский район Горловки) со стороны украинских вооружённых бандформирований повреждён ряд зданий», — заявил он в Telegram.

Уточняется, что повреждения получили здания почты, общежития, также пострадали кровля колонии и газопровод.

Ранее стало известно, что число погибших в результате ударов Вооружённых сил Украины по Горловке увеличилось до двух.