Узнать больше

Мэр Горловки: ВСУ обстреляли здание Мичуринской исправительной колонии

Короткая ссылка
Украинские военные обстреляли здание Мичуринской исправительной колонии в Горловке, в результате обстрела повреждено общежитие, почта и кровля колонии.
Мэр Горловки: ВСУ обстреляли здание Мичуринской исправительной колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«В результате обстрела Мичуринской исправительной колонии (Никитовский район Горловки) со стороны украинских вооружённых бандформирований повреждён ряд зданий», — заявил он в Telegram.

Уточняется, что повреждения получили здания почты, общежития, также пострадали кровля колонии и газопровод.

Ранее стало известно, что число погибших в результате ударов Вооружённых сил Украины по Горловке увеличилось до двух.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить