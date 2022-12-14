Мэр Горловки: ВСУ обстреляли здание Мичуринской исправительной колонии
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«В результате обстрела Мичуринской исправительной колонии (Никитовский район Горловки) со стороны украинских вооружённых бандформирований повреждён ряд зданий», — заявил он в Telegram.
Уточняется, что повреждения получили здания почты, общежития, также пострадали кровля колонии и газопровод.
Ранее стало известно, что число погибших в результате ударов Вооружённых сил Украины по Горловке увеличилось до двух.