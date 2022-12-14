Песков сообщил, что никаких предложений по «новогоднему перемирию» не поступало
- РИА Новости
Журналисты задали ему вопрос, рассматривают ли российские власти «новогоднее или рождественское перемирие» в рамках СВО и готовы ли откликнуться, если такое предложение поступит от Киева.
«Нет, никаких предложений ни от кого не поступало. И такой темы нет на повестке», — сказал представитель Кремля.
Как отмечали в Кремле, для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева и готовность к обсуждению требований, ранее выдвинутых Москвой.