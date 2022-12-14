Газопроводы и ЛЭП повреждены в Никополе и Марганце Днепропетровской области

В Никополе и Марганце Днепропетровской области Украины повреждены газопроводы и линии электропередачи.

Об этом в среду, 14 декабря, заявил глава областной военной администрации Валентин Резниченко, сообщает РИА Новости.

«В Никополе повреждены несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередачи. В Марганце снаряды повредили с десяток частных домов и хозяйственных сооружений, авто, газопроводы и электросети», — заявил он.

В указанных населённых пунктах проживают примерно 150 тыс. человек.

Ранее Резниченко сообщил о серьёзных повреждениях объекта транспортной инфраструктуры в Кривом Роге.