Узнать больше

Газопроводы и ЛЭП повреждены в Никополе и Марганце Днепропетровской области

Короткая ссылка
В Никополе и Марганце Днепропетровской области Украины повреждены газопроводы и линии электропередачи.
Газопроводы и ЛЭП повреждены в Никополе и Марганце Днепропетровской области
  • РИА Новости

Об этом в среду, 14 декабря, заявил глава областной военной администрации Валентин Резниченко, сообщает РИА Новости.

«В Никополе повреждены несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередачи. В Марганце снаряды повредили с десяток частных домов и хозяйственных сооружений, авто, газопроводы и электросети», — заявил он.

В указанных населённых пунктах проживают примерно 150 тыс. человек.

Ранее Резниченко сообщил о серьёзных повреждениях объекта транспортной инфраструктуры в Кривом Роге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить