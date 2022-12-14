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В Народной милиции ЛНР предупредили о возможных диверсиях ВСУ в Сватове

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что спецслужбы США и Украины готовят диверсии и теракты на Сватовском направлении.
В Народной милиции ЛНР предупредили о возможных диверсиях ВСУ в Сватове
  • РИА Новости

«Ввиду длительных безуспешных действий на Сватовском направлении спецслужбы США и Киева предлагают начать террористическую деятельность в данном районе», — заявил Марочко РИА Новости.

По его словам, целями для диверсий могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры, логистические развязки.

Ранее разведчик 205-й бригады Вооружённых сил России с позывным Тура рассказал в беседе с изданием «Аргументы и факты», что вместе с группой заходил в тыл украинских войск.

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