Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что спецслужбы США и Украины готовят диверсии и теракты на Сватовском направлении.

«Ввиду длительных безуспешных действий на Сватовском направлении спецслужбы США и Киева предлагают начать террористическую деятельность в данном районе», — заявил Марочко РИА Новости.

По его словам, целями для диверсий могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры, логистические развязки.

Ранее разведчик 205-й бригады Вооружённых сил России с позывным Тура рассказал в беседе с изданием «Аргументы и факты», что вместе с группой заходил в тыл украинских войск.