В Народной милиции ЛНР предупредили о возможных диверсиях ВСУ в Сватове
- РИА Новости
«Ввиду длительных безуспешных действий на Сватовском направлении спецслужбы США и Киева предлагают начать террористическую деятельность в данном районе», — заявил Марочко РИА Новости.
По его словам, целями для диверсий могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры, логистические развязки.
Ранее разведчик 205-й бригады Вооружённых сил России с позывным Тура рассказал в беседе с изданием «Аргументы и факты», что вместе с группой заходил в тыл украинских войск.