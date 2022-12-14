Мэр Горловки сообщил о гибели жительницы города при обстреле со стороны ВСУ

Жительница Горловки погибла в результате обстрела со стороны украинской армии, заявил мэр города Иван Приходько.

«К сожалению, жительница посёлка шахты имени Румянцева (Калининский район Горловки)... получившая ранения в результате украинской вооружённой агрессии, погибла от полученных травм, несовместимых с жизнью», — написал Приходько в своём Telegram-канале.

Ранее Приходько заявил, что украинские военные нанесли удар по химическому концерну «Стирол» в Горловке.

До этого стало известно, что в результате обстрела украинскими военными завода «Стирол» загорелся склад с серой, угрозы жизни и здоровью жителей он не представлял.