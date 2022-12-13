Узнать больше

В Минобороны России заявили о пресечении контратак ВСУ на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
Российские войска пресекли контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери украинских военных составили более 50 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем пресечены контратаки трёх штурмовых групп ВСУ из районов населённых пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.

Отмечается, что также ликвидированы две БМП, бронеавтомобиль и три пикапа.

Также в Минобороны заявили, что российская армия уничтожила на Купянском направлении более 40 украинских военных и иностранных боевиков

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить