В Минобороны России заявили о пресечении контратак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска пресекли контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери украинских военных составили более 50 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем пресечены контратаки трёх штурмовых групп ВСУ из районов населённых пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.

Отмечается, что также ликвидированы две БМП, бронеавтомобиль и три пикапа.

Также в Минобороны заявили, что российская армия уничтожила на Купянском направлении более 40 украинских военных и иностранных боевиков.