В Минобороны России заявили о пресечении контратак ВСУ на Краснолиманском направлении
«На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем пресечены контратаки трёх штурмовых групп ВСУ из районов населённых пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.
Отмечается, что также ликвидированы две БМП, бронеавтомобиль и три пикапа.
Также в Минобороны заявили, что российская армия уничтожила на Купянском направлении более 40 украинских военных и иностранных боевиков.