В Белоруссии по поручению президента начата внезапная проверка боевой готовности

В Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко начата внезапная проверка боевой готовности.

Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.