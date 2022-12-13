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В Белоруссии по поручению президента начата внезапная проверка боевой готовности

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В Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко начата внезапная проверка боевой готовности.
В Белоруссии по поручению президента начата внезапная проверка боевой готовности
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

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