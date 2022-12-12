Глава Чечни Кадыров заявил, что для ВСУ наступил «самый тяжёлый период»

Для украинской армии наступил «самый тяжёлый период», когда вся обширная линия фронта пришла в движение не в пользу Киева. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Для украинских националистов наступил самый тяжёлый период, когда вся обширная линия фронта пришла в движение. И движение это отнюдь не в пользу киевского режима», — написал он в Telegram.

Он пояснил, что по всей линии фронта «прошла перегруппировка войск», а имеющиеся силы переведены на более удачные позиции.

«Налажено тыловое обеспечение армии. Другими словами, наши войска находятся сейчас в более выигрышной позиции, чему свидетельствуют поражения ВСУ на многих фронтах и огромные потери», — подчеркнул чеченский лидер.

5 декабря командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что войска России полностью удерживают инициативу на всех участках линии соприкосновения в ЛНР и ДНР и постепенно продвигаются вперёд.

По последним данным, Марьинка в ДНР уже на 70% под контролем российских войск.

В ЛНР также отмечали, что военная операция в районе Артёмовска идёт по плану, постепенно этот город окажется в котле.