Узнать больше

Боец «Идейный» рассказал о попытке диверсантов ВСУ высадиться в районе Кинбурнской косы

Короткая ссылка
Стрелок-разведчик с позывным «Идейный» рассказал военкору RT Владу Андрице, как бойцы казачьей бригады «Дон» дали украинским диверсантам высадиться в районе Кинбурнской косы, чтобы выяснить сведения об их составе и оружии.

«Запустили их, они привезли своё оборудование, поставили миномёт... В большинстве случаев воюют наёмники из других стран, ВСУ как таковых в боях... не сталкивались мы с ними. Мы воюем с НАТО», — сказал он. 

По словам «Идейного», обычно его подразделение не пускает противника на расстояние выстрела противотанковой управляемой ракеты — ближе чем на 10 км.

«Стараемся, чтобы они не вступили на сушу — лучше предупредить болезнь сразу. Диверсионная группа с их стороны всегда погибает в море», — заявил он.

Ранее начальник службы безопасности казачьей бригады «Дон» с позывным «Грут» рассказал RT, что Кинбурнская коса ежедневно подвергается обстрелам ВСУ из-за своего стратегически важного положения рядом с Очаковом, Николаевом и Одессой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить