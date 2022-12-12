Боец «Идейный» рассказал о попытке диверсантов ВСУ высадиться в районе Кинбурнской косы
«Запустили их, они привезли своё оборудование, поставили миномёт... В большинстве случаев воюют наёмники из других стран, ВСУ как таковых в боях... не сталкивались мы с ними. Мы воюем с НАТО», — сказал он.
По словам «Идейного», обычно его подразделение не пускает противника на расстояние выстрела противотанковой управляемой ракеты — ближе чем на 10 км.
«Стараемся, чтобы они не вступили на сушу — лучше предупредить болезнь сразу. Диверсионная группа с их стороны всегда погибает в море», — заявил он.
Ранее начальник службы безопасности казачьей бригады «Дон» с позывным «Грут» рассказал RT, что Кинбурнская коса ежедневно подвергается обстрелам ВСУ из-за своего стратегически важного положения рядом с Очаковом, Николаевом и Одессой.