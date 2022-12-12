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Директор ЗАЭС Черничук опроверг утверждения украинских СМИ о «Градах» на станции

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Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук опроверг сообщения украинских СМИ о том, что на территории станции якобы размещены реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град».
Директор ЗАЭС Черничук опроверг утверждения украинских СМИ о «Градах» на станции
  • РИА Новости

«Я вам скажу, что знаю я: эта информация о «Градах», которая появилась, она, по информации, которая есть у нас, не подтвердилась. «Градов» ни я, ни мой персонал на территории станции не видели», — сказал Черничук в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС по-прежнему хрупкая и потенциально опасная. Он добавил, что МАГАТЭ делает всё возможное для предотвращения ядерной аварии.

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