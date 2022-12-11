Два ребёнка пострадали при обстреле Киевского района Донецка боевиками ВСУ
- AP
«Поступила информация о пострадавших мирных жителях в результате обстрелов Киевского района... По улице Батищева пострадали двое детей — мальчик 2011 года рождения и девочка 2019 года рождения», — написал он в Telegram.
Также отмечается, что по улице Артёма ранение получила женщина 1935 года рождения, а по улице Университетской — женщина 1951 года рождения.
Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк из «Градов».