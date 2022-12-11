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Два ребёнка пострадали при обстреле Киевского района Донецка боевиками ВСУ

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что при обстреле Киевского района города боевиками ВСУ пострадали два ребёнка.
Два ребёнка пострадали при обстреле Киевского района Донецка боевиками ВСУ
  • AP

«Поступила информация о пострадавших мирных жителях в результате обстрелов Киевского района... По улице Батищева пострадали двое детей — мальчик 2011 года рождения и девочка 2019 года рождения», — написал он в Telegram.

Также отмечается, что по улице Артёма ранение получила женщина 1935 года рождения, а по улице Университетской — женщина 1951 года рождения.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк из «Градов».

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