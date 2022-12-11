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Азербайджан передал России ноту из-за инцидента в Карабахе

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Министерство иностранных дел Азербайджана передало России ноту в связи с инцидентом вокруг месторождений Гызылбулаг и Дамирли в Карабахе.
Азербайджан передал России ноту из-за инцидента в Карабахе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы пресс-службы МИД страны Айхана Гаджизаде.

Отмечается, что речь идёт о том, что 10 декабря представители Азербайджана приехали на месторождения в зоне ответственности российских миротворцев для проведения мониторинга в связи с возможной незаконной добычей там ресурсов и возможного нанесения экологического ущерба.

При этом группа местных активистов не допустила азербайджанскую сторону на рудники.

Как отметили в МИД, поездка была заранее согласована с российскими миротворцами.

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