Азербайджан передал России ноту из-за инцидента в Карабахе
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы пресс-службы МИД страны Айхана Гаджизаде.
Отмечается, что речь идёт о том, что 10 декабря представители Азербайджана приехали на месторождения в зоне ответственности российских миротворцев для проведения мониторинга в связи с возможной незаконной добычей там ресурсов и возможного нанесения экологического ущерба.
При этом группа местных активистов не допустила азербайджанскую сторону на рудники.
Как отметили в МИД, поездка была заранее согласована с российскими миротворцами.