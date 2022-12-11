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В Донецке начался пожар в районе рынка из-за обстрела боевиками ВСУ

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в городе начался пожар в районе рынка «Маяк» из-за обстрела боевиками ВСУ.
В Донецке начался пожар в районе рынка из-за обстрела боевиками ВСУ
  • РИА Новости

«Местные жители сообщают о последствиях варварских обстрелов Киевского района. По данным очевидцев, были прилёты в район «Маяка» (в небо поднимаются клубы чёрного дыма), попадание в одну из квартир девятиэтажного дома, в ряде домов по ул. Университетской выбито остекление окон, повреждена газовая труба в одной из многоэтажек с последующим возгоранием», — написал он в Telegram.

Он добавил, что детали происшествия уточняются.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк из «Градов».

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