В Донецке начался пожар в районе рынка из-за обстрела боевиками ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в городе начался пожар в районе рынка «Маяк» из-за обстрела боевиками ВСУ.

«Местные жители сообщают о последствиях варварских обстрелов Киевского района. По данным очевидцев, были прилёты в район «Маяка» (в небо поднимаются клубы чёрного дыма), попадание в одну из квартир девятиэтажного дома, в ряде домов по ул. Университетской выбито остекление окон, повреждена газовая труба в одной из многоэтажек с последующим возгоранием», — написал он в Telegram.

Он добавил, что детали происшествия уточняются.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк из «Градов».